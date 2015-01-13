У Парижі з почестями поховали вбитих ісламістами поліцейських (фото)

16:48, 13 січня 2015
Світ
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У Парижі з державними почестями поховали трьох поліцейських, загиблих від рук ісламістів 7 січня.

REUTERS

Кларисса Жан-Філіп, Франк Бринсоларо і Ахмед Мерамет загинули від куль братів Куаші і Амеді Кулібалі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

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Президент Франції Франсуа Олланд посмертно нагородив загиблих правоохоронців орденами Почесного легіону - вищою державною нагородою.

REUTERS

"Троє поліцейських загинули, щоб ми могли бути вільними", - сказав Франсуа Олланд, підкресливши, що загроза "є, ззовні й зсередини". "Але наша велика Франція не зламається ніколи, ніколи не здасться. Вона впоралася, вона вистояла", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні тіла чотирьох осіб, які загинули в Парижі під час захоплення заручників в кошерному супермаркеті, поховали в Єрусалимі.

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