В Ізраїлі поховали 4 жертв нападу ісламістів у Парижі

У ході траурної церемонії в Ізраїлі перед присутніми виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Четверо чоловіків були взяті в заручники і вбиті ісламістами, які три дні тримали в страху французьку столицю.

Серія нападів почалася з нападу на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo, де нападники застрелили 12 співробітників редакції.

Всього ж від рук терористів в Парижі загинули 17 осіб.