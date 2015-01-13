В Ізраїлі поховали 4 жертв нападу ісламістів у Парижі
14:42, 13 січня 2015Світ
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У Єрусалимі відбулися похорони чотирьох жертв нападу на кошерний супермаркет у Парижі.
REUTERS
У ході траурної церемонії в Ізраїлі перед присутніми виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
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REUTERS
Четверо чоловіків були взяті в заручники і вбиті ісламістами, які три дні тримали в страху французьку столицю.
Серія нападів почалася з нападу на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo, де нападники застрелили 12 співробітників редакції.
Всього ж від рук терористів в Парижі загинули 17 осіб.
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