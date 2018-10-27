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У Пітсбурзі у синагозі чоловік влаштував стрілянину, є жертви (відео)

19:37, 27 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація \ REUTERS

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Як повідомляє ВВС, у поліції повідомляють про численні жертви.

Згідно з інформацією, зловмисник вже здався та перебуває під вартою в поліції.

На опублікованому в соціальних мережах відео видно значну кількість поліцейських автомобілей поблизу синагоги. У Департаменті громадської безпеки порадили місцевим жителям уникати цього району.

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Теги: #США#стрілянина