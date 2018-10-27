У Пітсбурзі у синагозі чоловік влаштував стрілянину, є жертви (відео)
19:37, 27 жовтня 2018Світ
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У Департаменті громадської безпеки порадили місцевим жителям уникати цього району.
Ілюстрація \ REUTERS
У Пітсбурзі в штаті Пенсільванія у США чоловік влаштував стрілянину у синагозі, є загиблі.
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Як повідомляє ВВС, у поліції повідомляють про численні жертви.
Згідно з інформацією, зловмисник вже здався та перебуває під вартою в поліції.
На опублікованому в соціальних мережах відео видно значну кількість поліцейських автомобілей поблизу синагоги. У Департаменті громадської безпеки порадили місцевим жителям уникати цього району.
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