У Пітсбурзі у синагозі чоловік влаштував стрілянину, є жертви (відео)

У Департаменті громадської безпеки порадили місцевим жителям уникати цього району.

У Пітсбурзі в штаті Пенсільванія у США чоловік влаштував стрілянину у синагозі, є загиблі.

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Як повідомляє ВВС, у поліції повідомляють про численні жертви.

Згідно з інформацією, зловмисник вже здався та перебуває під вартою в поліції.

На опублікованому в соціальних мережах відео видно значну кількість поліцейських автомобілей поблизу синагоги. У Департаменті громадської безпеки порадили місцевим жителям уникати цього району.