Парадом з казкових тварин і скелетів відсвяткували День померлих у Мексиці (відео)

Охочі побачити це святкове дійство навіть повидиралися на дерева.

У Центральній Америці святкують День померлих.

Як ідеться у сюжеті ТСН, столицею Мексики - Мехіко - прогулялися костюмовані акробати на ходулях. Уздовж 5-кілометрового маршруту людей розважали сотні акторів і танцюристів.

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Охочі побачити це святкове дійство навіть повидиралися на дерева.

День померлих, який святкують у Центральній Америці, аналогічний до Дня усіх святих у католиків. Цього року у Мексиці його вирішили присвятити загиблим мігрантам.