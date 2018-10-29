Парадом з казкових тварин і скелетів відсвяткували День померлих у Мексиці (відео)
12:09, 29 жовтня 2018Світ
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Охочі побачити це святкове дійство навіть повидиралися на дерева.
Парадом з казкових тварин і скелетів відсвяткували День померлих у Мексиці
У Центральній Америці святкують День померлих.
Як ідеться у сюжеті ТСН, столицею Мексики - Мехіко - прогулялися костюмовані акробати на ходулях. Уздовж 5-кілометрового маршруту людей розважали сотні акторів і танцюристів.
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Охочі побачити це святкове дійство навіть повидиралися на дерева.
День померлих, який святкують у Центральній Америці, аналогічний до Дня усіх святих у католиків. Цього року у Мексиці його вирішили присвятити загиблим мігрантам.
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