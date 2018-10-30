ЦВК Грузії підрахувала усі голоси виборців: буде другий тур

Відповідно до виборчого кодексу Грузії, для перемоги в першому турі кандидат повинен був набрати 50% плюс один голос.

Центральна виборча комісія Грузії опублікувала результати підрахунку 100% голосів виборців з 3705 дільниць, згідно з яким має відбутися другий тур президентських виборів.

Як передає ТСН, за даними ЦВК, підтримувана правлячою партією "Грузинська мрія" незалежний кандидат в президенти Саломе Зурабішвілі набрала 38,64% голосів виборців (615 433 голоси).

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Кандидат від опозиційного об'єднання "Сила в єдності" Грігол Вашадзе - 37,74% (600 970 голосів).

Відповідно до виборчого кодексу Грузії, для перемоги в першому турі кандидат повинен був набрати 50% плюс один голос.

На третє місце вийшов кандидат від опозиційної партії "Європейська Грузія" Давид Бакрадзе, який набрав 10,78% (174797 голосів).

Раніше повідомлялося, що підсумкова явка на президентських виборах в Грузії становила менше половини від загальної кількості виборців.