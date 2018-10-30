Меркель заявила, що відхід від керівництва ХДС не похитне її позиції з міжнародних питань

Меркель зазначила, що в неї буде більше часу сконцентруватися на своїх завданнях як глави уряду.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула побоювання, що її відмова боротись за посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) похитне позиції німецького канцлера на міжнародній арені.

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Про це вона заявила на прес-конференції з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі, повідомляє Reuters. "Не думаю, що щось зміниться у нашій позиції під час міжнародних переговорів – можна навіть сказати, що в мене буде більше часу сконцентруватися на своїх завданнях як глави уряду" - заявила Меркель.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Меркель заявила, що її теперішня каденція – остання на посту канцлера. Вона також зазначила, що вона прагне оновлення керівництва Християнсько-демократичного союзу.

Меркель очолює ХДС з 2000 року і є безперервним канцлером Німеччини з 2005 року.

Дві партії, які входять до правлячої коаліції у Німеччині, ХДС Ангели Меркель та Соціал-демократична партія, зазнали серйозних втрат на виборах до земельного парламенту багатої федеральної землі Гессена.