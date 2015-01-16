У Вірменії в сутичках з поліцією постраждало 14 осіб

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на місцеве відділення "Радіо Свобода".

Всі постраждалі були госпіталізовані в міський медичний центр. Директор установи Армен Ісаакян уточнив, що в центр доставили 9 протестувальників та 5 поліцейських.

Ісаакян також розповів, що демонстранти отримали подряпини, один з протестувальників - опік першого-другого ступеня. Більшість тих, кого привезли в медцентр, виписалися.

Один з правоохоронців отримав черепно-мозкову травму. "Другий поліцейський поки проходить обстеження. Важкі травми в основному в поліцейських, у цивільних осіб травми більш легкі", - сказав директор медцентру.

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Крім того, поліція затримала більше десяти осіб. Приблизну кількість наводить депутат від опозиційної партії "Спадщина" Зару Постанджян. Ватажок Ширакської єпархії Вірменської апостольської церкви єпископ Мікаел Аджапахян заявив про 13 затриманих.

Згідно з інформацією видання A1 +, в столиці Вірменії, Єревані, на площі Свободи також відбулася акція протесту і зіткнення з поліцією. Свідки повідомили про затримання кількох десятків людей.

В обох вірменських містах протестувальники вимагали видати російського солдата-строковика Валерія Пермякова місцевій владі для слідства та суду за фактом вбивства шести осіб, що проживали в Гюмрі.

Близько півночі (22:00 за київським часом) генеральний прокурор Вірменії Геворг Костанян повторив свою обіцянку звернутися до генпрокурора Росії з проханням передати Пермякова вірменській владі. У той же час Костанян додав, що така домовленість буде можлива тільки за створення певної юридичної бази.

Російський солдат Валерій Пермяков досі перебуває у Вірменії. Напередодні, Пермякова взяв під варту військовий суд РФ.

Солдата-строковика звинувачують у вбивстві 6 з 7 членів сім'ї Аветисян, в чому він сам зізнався. Вижити вдалося тільки 6-місячній дитині, яка зараз перебуває в лікарні Єревана у важкому стані.

Джерело в Міноборони РФ розповіло ЗМІ, що Пермяков розстріляв сім'ю, намагаючись втекти зі служби: строковик злякався, що сім'я Аветисян його викриє.