Бойовики ІД викрали в Іраку 170 осіб

Як повідомляється, атака була здійснена в провінції Кіркук. Бойовики напали на жителів після того, як в даних селах було спалено кілька прапорів угруповання, зазначає Росбалт за інформацією Agence France-Presse.

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Нагадаємо, в грудні російський Верховний суд заборонив діяльність "Ісламської держави" на території Росії, визнавши угруповання терористичним.