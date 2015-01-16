Бойовики ІД викрали в Іраку 170 осіб
07:47, 16 січня 2015Світ
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Бойовики угруповання "Ісламська держава" повідомили про викрадення 170 чоловік з двох іракських сіл.
REUTERS
Як повідомляється, атака була здійснена в провінції Кіркук. Бойовики напали на жителів після того, як в даних селах було спалено кілька прапорів угруповання, зазначає Росбалт за інформацією Agence France-Presse.
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Нагадаємо, в грудні російський Верховний суд заборонив діяльність "Ісламської держави" на території Росії, визнавши угруповання терористичним.
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