Бойовики ІД викрали в Іраку 170 осіб

07:47, 16 січня 2015
Світ
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Бойовики угруповання "Ісламська держава" повідомили про викрадення 170 чоловік з двох іракських сіл.

REUTERS

Як повідомляється, атака була здійснена в провінції Кіркук. Бойовики напали на жителів після того, як в даних селах було спалено кілька прапорів угруповання, зазначає Росбалт за інформацією Agence France-Presse.

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Нагадаємо, в грудні російський Верховний суд заборонив діяльність "Ісламської держави" на території Росії, визнавши угруповання терористичним.

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