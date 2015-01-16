Фільм про Сноудена претендує на «Оскар»

Прем'єра фільму відбулася в жовтні 2014 року в Лондоні. Героями фільму, крім самого Сноудена, є режисер Лора Пойтрас, а також журналісти Гленн Гринвальд і Івен Макаскілл, пише Газета.ру.

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У фільмі показана серія зустрічей берлінського режисера, яка полягає у списку спостереження Служби внутрішньої безпеки США, з Сноуденом, що живе і працює в Москві.

Раніше американський режисер Олівер Стоун придбав права на екранізацію книги «Час Восьминога», написану російським адвокатом Анатолієм Кучереной про свого підзахисного Едварда Сноудена.