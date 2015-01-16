Болгарія почала переговори про вступ у єврозону
12:50, 16 січня 2015Світ
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Міністр фінансів Болгарії Владислав Горанов почав переговори про заміну болгарського лева на євро.
Болгарія почала переговори щодо вступу в єврозону/ vokrug-sveta.info
Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на болгарське видання "24 години". "Є політичний консенсус, що Болгарія повинна якомога швидше перейти на євро", - сказав Владислав Горанов.
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"Цілком можливо, що принаймні в "зал очікування" ми увійдемо до 2018 року, коли закінчується мандат нинішнього уряду", - додав він.
Також повідомляється, що Болгарія попросить у 19 країн, які вже використовують євро як валюту, картку із зобов'язаннями країни і реформами, які необхідно провести для того, щоб перейти до механізму ERM 2 (Exchange Rate Mechanism).
Останньою в даний час країною ЄС, яка увійшла до єврозони, стала Литва.
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