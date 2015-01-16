У Пакистані біля консульства Франції почалися сутички
13:45, 16 січня 2015Світ
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Біля французького консульства в пакистанському Карачі відбулися зіткнення поліції з демонстрантами, які вийшли на акцію протесту проти публікацій карикатур на пророка Мухаммеда в журналі Charlie Hebdo.
REUTERS
Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на агентство Рейтер, учасники акції протесту почали кидати в поліцейських каміння, після того як правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ.
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Повідомляється, що, щонайменше одна людина була поранена в зіткненнях.
Зазначимо, що Іран також назвав обкладинку першого після нападу на редакцію Charlie Hebdo номера тижневика з пророком Мухаммедом образою і провокацією.
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