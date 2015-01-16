У захопленому відділенні пошти під Парижем звільнили заручників

Озброєного автоматом Калашникова зловмисника, який до того ж мав при собі кілька гранат, затримали правоохоронці, повідомляє ТСН.uа з посиланням на Agence France-Presse.

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Поліція повідомила, що заручники не постраждали. За інформацією телеканалу BFMTV, чоловік вийшов добровільно, не пролунало жодного пострілу, передає Бі-бі-сі.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у захопленні заручників відомий співробітникам правоохоронних органів дрібними злочинами. За інформацією France info він був емоційно неврівноваженим.