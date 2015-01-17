Президент Вірменії відхилив запрошення Ердогана приїхати в Галліполі

"Раджу спрямувати у Ваших закликах до миру у світі ще і визнання геноциду вірмен, закликаючи до пам'яті півтора мільйонів невинних жертв", - йдеться у листі турецькому президенту, передає Бі-бі-сі.

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