У Польщі 200 чоловік в масках влаштували бійку в поїзді

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Radio Gdansk.

Інцидент стався в районі станції Гданськ-Жабянка. Невідомий зірвав стоп-кран в одному з вагонів і зупинив потяг. Після цього хулігани почали закидати поїзд камінням, потім увірвалися в вагони і влаштували масову бійку. Зловмисники також спробували витягнути кілька людей з поїзда, проте їм це не вдалося.

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В результаті бійки, за попередніми даними, постраждали десятеро осіб, кілька з них отримали черепно-мозкові травми. Поранених доставили в місцеву лікарню.

Прибулі на місце події співробітники правоохоронних органів встановлюють всі обставини інциденту.