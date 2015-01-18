У Польщі 200 чоловік в масках влаштували бійку в поїзді
10:13, 18 січня 2015Світ
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У Польщі близько 200 осіб у масках увірвалися в пасажирський поїзд і влаштували масову бійку із вболівальниками, які прямували на змагання зі змішаних єдиноборств.
У результаті бійки постраждали десять осіб / steer.ru
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Radio Gdansk.
Інцидент стався в районі станції Гданськ-Жабянка. Невідомий зірвав стоп-кран в одному з вагонів і зупинив потяг. Після цього хулігани почали закидати поїзд камінням, потім увірвалися в вагони і влаштували масову бійку. Зловмисники також спробували витягнути кілька людей з поїзда, проте їм це не вдалося.
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В результаті бійки, за попередніми даними, постраждали десятеро осіб, кілька з них отримали черепно-мозкові травми. Поранених доставили в місцеву лікарню.
Прибулі на місце події співробітники правоохоронних органів встановлюють всі обставини інциденту.
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