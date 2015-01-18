В уряді Ірландії з'явився перший відкритий гей - ЗМІ

Про це повідомляє lenta.ru.

В інтерв'ю місцевій радіостанції RTE він розповів, що на камінг-аут зважився заради захисту прав членів ЛГБТ-спільноти, а також у зв'язку з тим, що цього року ірландський уряд збирається розглянути низку питань, які безпосередньо зачіпають інтереси геїв. Серед них - запланований на травень референдум про одностатеві шлюби і розширення батьківських прав геїв у справах, пов'язаних з сурогатним материнством.

«Я б хотів бути рівноправним громадянином у своїй власній країні - країні, членом уряду якої я є, а рівноправним громадянином на даний момент - ні», - заявив Варадкар.

Читайте такожГлава МЗС Латвії заявив про те, що він гейЗа словами міністра, напередодні він повідомив про плани камінг-ауту прем'єр-міністру Ірландії Енду Кенні. Глава уряду запевнив його, що в їхніх робочих стосунках нічого не зміниться і, за словами Варадкара, запитав його про те, чи заходив коли-небудь керівник МОЗ в дублінський клуб Panti bar - популярному серед прихильників одностатевого кохання закладі в столиці. З'ясувалося, що міністр там не бував. «Тоді вперед, Варадкар, я вже попереду тебе», - відповів Кенні, який здійснив в заклад несподіваний візит в грудні 2014 року.

До 1993 року гомосексуалізм в Ірландії був кримінально караним злочином.