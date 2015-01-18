Кемерон вважає цілком вірогідними нові теракти в Європі

”Напади цілком імовірні, ми стикаємося з дуже серйозною загрозою”, - заявив він в інтерв`ю недільній програмі американської телекомпанії CBS, коментуючи недавні теракти в Парижі, повідомляє ТАСС.

У той же час Кемерон нагадав, що Захід веде боротьбу з ісламським тероризмом ”вже півтора десятиліття”.

Читайте такожСпецслужби попереджають про ймовірність терактів у Німеччині - ЗМІ

”Терористи хочуть представити це як протистояння між ісламом та іншими релігіями, але насправді це не так”, - зазначив він, підкресливши, що мова йде про боротьбу з екстремістами і фанатиками, які використовують методи насильства і терору.

Британський прем`єр також висловив упевненість, що у країн Заходу є загальна стратегія боротьби з ісламським тероризмом, хоча вони не зможуть досягти успіху самостійно, без допомоги широкої міжнародної коаліції.

”Нам потрібна підтримка з боку урядів мусульманських країн, зокрема, Іраку”, - сказав Кемерон, який побував на цьому тижні з візитом у Вашингтоні. Протидія терористичній загрозі з боку ісламістів і військова операція проти угрупування ”Ісламська держава” в Іраку і Сирії стали основною темою переговорів, які він провів з президентом США Бараком Обамою в Білому домі.