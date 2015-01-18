У Чехії посилять кримінальну відповідальність за зв'язок з терористичними організаціями - ЗМІ

Як сказав у неділю журналістам прем`єр-міністр країни Богуслав Соботка, проекти документів розробляються урядом республіки, і найближчим часом вони надійдуть на затвердження парламенту, повідомляє ТАСС.

”Карати, головним чином, слід за те, якщо хтось відправиться в певні країни і там пройде курс підготовки в таборах екстремістів або візьме безпосередню участь у підготовці та проведенні терактів”, - зазначив прем`єр. Він висловив упевненість, що законодавчий орган республіки підтримає ініціативу уряду.

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Соботка також повідомив про значне збільшення бюджетного фінансування чеських спецслужб. За його словами, в найближчі роки вони додатково отримають ”сотні мільйонів крон (один долара США дорівнює приблизно 23,8 крони - УНІАН)”. Нині їхній бюджет становить 1,2 млрд крон (приблизно 50 млн дол.).

Чеський прем`єр висловився за вдосконалення імміграційної політики своєї країни у зв`язку з різким зростанням загрози терактів в Європі. ”Нам слід прагнути приймати іммігрантів з країн, народи яких нам близькі за мовою і культурою,” - сказав Соботка.