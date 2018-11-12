В Австралії затримали 50-річну фермерку, яка нашпиговувала голками полуницю (відео)

Жінка працювала на одній із ферм на північному сході країни.

В Австралії затримали 50-річну жінку-фермерку, яку підозрюють у тому, що вона нашпиговувала полуницю в супермаркетах голками та шпильками.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Як з’ясувалося, затримана жінка працювала на одній із ферм на північному сході країни. На даний момент їй висувають звинувачення щонайменше за сімома пунктами. За кожним з них затриманій загрожує до 10 років в’язниці.

Голки у полуницях та інших фруктах по всій країні почали знаходити ще у вересні. Багатьом фермерам довелося відкликати товар з магазинів і, навіть, припинити імпортувати полуницю.

Як повідомляв УНІАН, мережа австралійських супермаркетів Woolworths тимчасово вилучила з продажу голки для шиття після того, як їх масово знаходили у полуниці. Тільки за перший тиждень поліції стало відомо про понад сотню знахідок у полуниці.