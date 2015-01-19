Die Welt: Єдиний порятунок від Росії-монстра - горілка

Про це пише Юлія Смирнова у своїй статті «Єдиний порятунок від Росії-монстра - горілка», опублікованій на сайті німецької газети Die Welt.

Коли представник Росії щось виграє в міжнародному конкурсі, чи то спорт чи пісенний конкурс «Євробачення», російське телебачення відразу з захопленням на це реагує. Перемога - найпопулярніше слово на даний момент, поразка - це образа. Росія хоче бути наддержавою у всіх сферах, від політики до культури.

Але міжнародний успіх російського режисера Андрія Звягінцева зараз, як не дивно, замовчується державними ЗМІ. Його фільм "Левіафан" виграв Золотий глобус - як перший російський фільм з часів «Війни і миру» в 1969 році. І тепер він номінований на Оскар.

Вдома його, зрозуміло, критикують за песимізм. Цілком очевидно, що державним засобам масової інформації було заборонено говорити про фільм. Кінокритик Катерина Барабаш, приміром, описала на своїй сторінці в Facebook розмову з редактором державного радіо. Їй зателефонували і попросили дати інтерв'ю про "Левіафан". Вона не повинна хвалити фільм, попередили її.

Не дивно. Тому що фільм показує Росію не як наддержаву. Російська держава або, можливо, саме російське життя постає як нещадний міфічний морський монстр Левіафан, боротьба з яким безнадійна. Це повинен зрозуміти Микола, головний герой фільму. Він вступив у суперечку з корумпованим мером свого міста. В кінці він втрачає своє майно, його сімейний будинок зруйнований, а він сам потрапляє у в'язницю.

На створення фільму режисера надихнула історія зварника Марвіна Хімейєра з американського штату Колорадо, який зруйнував бульдозером кілька будинків своєї громади, після того, як програв спір проти цементного заводу з приводу свого майна.

Історія Звягінцева розгортається в російській Арктиці і обстановку відразу ж упізнає кожен, хто бачив російську провінцію. Вироки суддя читає похапцем і байдуже, у той час як інші судді з виразом нудьги дивляться або на підлогу або на стелю. Результат - як майже завжди в Росії - вже відомий заздалегідь. Держава завжди перемагає. Коли друг Миколи, московський адвокат, намагається подати в суд на мера, стає видно, як працює система. У поліції, прокуратурі, в суді ніхто не приймає його заяву, порочне коло замикається.

Мер - одноосібний правитель цієї місцевості. Він злочинець, і саме тому його не заміняють. Той факт, що його боси з Москви володіють інформацією про його кримінальне життя, робить його керованим. У його кабінеті висить, як і в будь-якому офіційному російському кабінеті в найглибшому куточку російської провінції, портрет Путіна, який доброзичливо дивиться на своїх підданих з легкою посмішкою. Мер впевнений, що за ним стоїть система, і тому холоднокровно мститься. При цьому він вважає себе глибоко віруючим і регулярно зустрічається з вищим духовенством православної церкви.

Православний священик не займається порятунком душ. Він здається цілком раціональним і світським, п'є і їсть з мером, відкриває чудовий храм і проповідує проти «богохульства» Pussy Riot. Через безнадію життя ніхто не звертається до релігії. Московський адвокат вірить в закон. Мер вірить тільки тому, що цього вимагає його посада. І коли священик на вулиці розповідає Миколі легенду Йова, він відпиває великий ковток горілки прямо з пляшки. Горілка майже замінює релігію, яка об'єднує всіх героїв у фільмі. Вона тече з кожного приводу і без приводу. У найпрекрасніші і найсумніші моменти в житті вони тягнуться до пляшки.

Нічого іншого тут не залишається, в цьому місці на краю світу, в російській Арктиці. Камені, тундра і холодне Баренцеве море - ці пейзажі красиві й безнадійні водночас. Фільм був знятий в селищі Теріберка за полярним колом, яка з її покинутими будинками в реальності виглядає ще нудніше, ніж у фільмі. Тим не менш, мер поскаржився, що фільм показує Териберку і її жителів «односторонньо негативно».

Також і міністр культури Росії Володимир Мединський не був задоволений нагородами, але вважає, що фільм хороший. На думку православної церкви, Звягінцев «зайшов надто далеко». Фільм «надзвичайно обумовлений кон'юнктурою», - сказав міністр культури. На його думку, він покликаний слугувати стереотипам про Росію, щоб порадувати міжнародних критиків. Але «Левіафан» фінансувався спільно з Міністерством культури. Міністр культури попередив режисера, що держава не буде більше фінансувати фільми, які «не тільки критикують нинішній уряд, але й відкрито його висміюють, а також наповнені духом безнадійності та безглуздості життя».

Ще далі пішли ексцентричні православні активісти, які зажадали не показувати фільм в Росії, і деякі політики. Депутат з Санкт-Петербурга Віталій Мілонов, який увійшов в історію як автор закону про «гей-пропаганду», назвав фільм «брехливим і спрямованим проти народу» і вимагав відкликати державне фінансування. Член Громадської палати РФ Сергій Марков швидко знайшов винних. За фільмом, що наклепує на Росію, стоїть замовлення з-за кордону, сказав він.

Такі звинувачення болючі для режисера Андрія Звягінцева, як він зізнався в інтерв'ю російському телеканалу «Дождь». Тому що він вважає, що Росія використовує його фільм неправильно. «Я абсолютно переконаний, що це правда нашого часу», сказав він. «Ця правда рятівна, хоч і гірка. І це дійсно необхідно, щоб розбудити дрімаючі почуття і емоції». У російських кінотеатрах фільм вийшов пізніше, ніж в інших країнах - і в іншій версії. Текст був змінений, щоб не порушувати закон, який забороняє ненормативну лексику в ЗМІ.

Проте, у російській провінції і далі лаються матом і п'ють, незалежно від того, чи є про це фільми чи ні.