США і Польща будуть співпрацювати у військовій сфері для стримування Росії

США мають намір продовжити співпрацю з Польщею в оборонній сфері.

США і Польща співпрацюватимуть у сфері оборони для стримування російської агресії.

Про це повідомила прес-служба Пентагону.

"Міністр оборони США Джеймс Меттіс провів зустріч з міністром оборони Польщі Маріусом Блащаком у Пентагоні, підтвердивши намір зберегти тісні зв'язки між двома країнами у військовій області НАТО для стримування Росії", - йдеться в повідомленні.

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Меттіс подякував Блащаку за пропозицію Польщі "розширити можливості США в цій країні, а також за роль Варшави в розміщенні в Центральній Європі 4500 американських військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що Польща готова заплатити до $2 мільярдів за створення військової бази США на своїй території.