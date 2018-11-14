США і Польща будуть співпрацювати у військовій сфері для стримування Росії
09:45, 14 листопада 2018Світ
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США мають намір продовжити співпрацю з Польщею в оборонній сфері.
Ілюстрація / REUTERS
США і Польща співпрацюватимуть у сфері оборони для стримування російської агресії.
Про це повідомила прес-служба Пентагону.
"Міністр оборони США Джеймс Меттіс провів зустріч з міністром оборони Польщі Маріусом Блащаком у Пентагоні, підтвердивши намір зберегти тісні зв'язки між двома країнами у військовій області НАТО для стримування Росії", - йдеться в повідомленні.
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Меттіс подякував Блащаку за пропозицію Польщі "розширити можливості США в цій країні, а також за роль Варшави в розміщенні в Центральній Європі 4500 американських військовослужбовців.
Раніше повідомлялося, що Польща готова заплатити до $2 мільярдів за створення військової бази США на своїй території.
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