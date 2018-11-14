Поставили на місце: Путіна в Сінгапурі змусили пройти через металошукач

До цього сінгапурські силовики обшукали помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Президент Володимир Путін 14 листопада взяв участь у саміті Росія — АСЕАН, який проходить у торгово-виставковому центрі Suntec в Сінгапурі.

Там його попросили пройти через рамку металошукача, пише в репортажі з саміту спеціальний кореспондент «Коммерсанта» Андрій Колесников. Журналіст називає це «без перебільшення унікальною ситуацією».

Вранці, приїхавши в центр, Путін «хотів пройти, як завжди, повз» металошукача, але його «акуратно перенаправили саме крізь рамку», пише Колесніков. Металошукач спрацював. Як на це відреагували співробітники служби безпеки, автор репортажу не уточнив.

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За словами Колеснікова, який увійшов до «кремлівський пул» у 2001 році, зазвичай в таких випадках для президента відкривають додатковий відгороджений прохід. Втім, додав журналіст, до цього сінгапурські силовики догледіли помічника президента Юрія Ушакова — причому прямо в автобусі, коли чиновник повинен був зустрічати Путіна біля трапа літака.

Саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) проходить в Сінгапурі з 13 по 15 листопада. У забезпеченні безпеки беруть участь п'ять тисяч поліцейських і співробітників інших силових відомств. У поліції операцію назвали унікальною, так як додаткові сили розгортають у центрі міста-держави.