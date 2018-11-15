Євросоюз опублікував повний текст угоди щодо Brexit

Текст на 585 сторінках розміщено на сайті Єврокомісії.

Європейська комісія оприлюднила текст проекту угоди про вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу та Європейського співтовариства з атомної енергії.

Текст на 585 сторінках розміщено на сайті Єврокомісії. У документі зазначено, що текст узгоджений на рівні переговорників Лондона і Брюсселя 14 листопада 2018 року.

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У свою чергу глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вже проінформував голову Європейської ради Дональда Туска про схвалення тексту угоди з боку Британії. За його словами, досягнутий рішучий прогрес в переговорах дозволяє перейти на наступний етап Brexit.

Нагадаємо, що кабінет міністрів Великої Британії підтримав проект угоди щодо Brexit після "бурхливих" дебатів.