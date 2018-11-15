Євросоюз опублікував повний текст угоди щодо Brexit
Європейська комісія оприлюднила текст проекту угоди про вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу та Європейського співтовариства з атомної енергії.
Текст на 585 сторінках розміщено на сайті Єврокомісії. У документі зазначено, що текст узгоджений на рівні переговорників Лондона і Брюсселя 14 листопада 2018 року.
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У свою чергу глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вже проінформував голову Європейської ради Дональда Туска про схвалення тексту угоди з боку Британії. За його словами, досягнутий рішучий прогрес в переговорах дозволяє перейти на наступний етап Brexit.
Нагадаємо, що кабінет міністрів Великої Британії підтримав проект угоди щодо Brexit після "бурхливих" дебатів.
I have just sent a letter to @eucopresident recommending to the #EUCO#Article50 to find that decisive progress has been made in the negotiations on the orderly withdrawal of the United Kingdom from the European Union. #Brexitpic.twitter.com/7twf2adwkO— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) November 14, 2018