У Росії почалася раптова перевірка ракетних військ

Перевірці піддасться Ужурське ракетне з'єднання (Красноярський край), повідомляють у прес-службі РВСП, передає ТАСС.

За словами представника прес-служби полковника Ігоря Єгорова, основна тема перевірки - протидія тероризму.

"До перевірки залучено понад 1,2 тис військовослужбовців, - сказав він. - У 2015 році заплановано не менше чотирьох подібних перевірок".

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Особливу увагу приділять готовності підрозділів антитерору до виконання своїх завдань, а також готовності чергових сил виконати завдання щодо приведення у бойову готовність.

"Військовослужбовцями з'єднання буде відпрацьовано понад 20 завдань і ввідних, пов'язаних з блокуванням об'єктів, діями в ході відбиття нападу на колону, евакуацією особового складу при загрозі вчинення терористичного акту і знешкодженню вибухових пристроїв. Крім того, відпрацьовуватимуться питання взаємодії з органами МНС, МВС і ФСБ Росії", - сказав Єгоров.