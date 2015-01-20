В результаті вибуху в Римі загинула одна людина, 13 - поранені (фото)

Вибух газу стався минулої ночі в одному з житлових будинків на південно-східній околиці столиці Італії, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на La Stampa.

В результаті вибуху загинув 50-річний чоловік, який жив у квартирі, розташованій поверхом вище тієї, де стався вибух. Один з постраждалих знаходиться у важкому стані. Крім того, ще 20 людей отруїлися димом.

Крім конструкцій будинку, вибухом пошкоджені чотири припаркованих поруч автомобілі.

Поліція розслідує версію навмисного підпалу. За годину до вибуху господар квартири виселив звідти мешканця. На одному з автомобілів перед будинком знайдена записка з погрозами.