В результаті вибуху в Римі загинула одна людина, 13 - поранені (фото)
11:19, 20 січня 2015Світ
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Одна людина загинула та 13 отримали поранення і опіки різного ступеня тяжкості в результаті вибуху в одному з будинків Риму.
La Stampa
Вибух газу стався минулої ночі в одному з житлових будинків на південно-східній околиці столиці Італії, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на La Stampa.
В результаті вибуху загинув 50-річний чоловік, який жив у квартирі, розташованій поверхом вище тієї, де стався вибух. Один з постраждалих знаходиться у важкому стані. Крім того, ще 20 людей отруїлися димом.
La Stampa
Крім конструкцій будинку, вибухом пошкоджені чотири припаркованих поруч автомобілі.
Поліція розслідує версію навмисного підпалу. За годину до вибуху господар квартири виселив звідти мешканця. На одному з автомобілів перед будинком знайдена записка з погрозами.
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