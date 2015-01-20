Два міста оголошені новими культурними столицями Європи в 2015 році (відео)

Населені пункти прийняли естафету у Риги та Умео. В нагороду міста отримають дотацію від Євросоюзу в розмірі півтора мільйона євро. Про це повідомляє ТСН з посиланням на канал Zik.

У вихідні Пльзень відзначив свій новий статус. Святкування пройшли без зайвої помпезності і пафосних промов. Основою стали історичні традиції міста, які є своєрідною візитною карткою і запрошенням для жителів Європи.

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Розділити радість на головну площу міста прийшли близько 25 тисяч чоловік.

Протягом року міста, які отримали почесне звання, очікує низка різноманітних культурних заходів.