Два міста оголошені новими культурними столицями Європи в 2015 році (відео)
13:36, 20 січня 2015Світ
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В цьому році чеське місто Пльзень і бельгійський Монс відзначили титулом "Культурна столиця Європи".
У вихідні Пльзень відзначив свій новий статус / wikipedia
Населені пункти прийняли естафету у Риги та Умео. В нагороду міста отримають дотацію від Євросоюзу в розмірі півтора мільйона євро. Про це повідомляє ТСН з посиланням на канал Zik.
У вихідні Пльзень відзначив свій новий статус. Святкування пройшли без зайвої помпезності і пафосних промов. Основою стали історичні традиції міста, які є своєрідною візитною карткою і запрошенням для жителів Європи.
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Розділити радість на головну площу міста прийшли близько 25 тисяч чоловік.
Протягом року міста, які отримали почесне звання, очікує низка різноманітних культурних заходів.
В цьому році чеське місто Пльзень і бельгійський Монс відзначили титулом «Культурна столиця Європи»
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