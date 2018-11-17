Протестувальники в Парижі вимагали відставки Макрона

Близько тисячі протестувальників намагалися пробитися до Єлисейського палацу.

Ситуація в центрі Парижа залишається напруженою. За даними МВС, близько 1200 демонстрантів знаходяться на площі Згоди в районі Єлисейського палацу, намагаючись пройти кордони поліції.

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Про це повідомляє РБК.

"Демонстранти кілька разів намагалися прорватися до президентського палацу, проте поліцейські блокували їх спроби, застосувавши в тому числі й сльозогінний газ. Ближче до 18:30 учасники акції протесту почали сидячу акцію протесту на підходах до урядової будівлі, вимагаючи при цьому відставки президента Емманюеля Макрона і звинувачуючи правоохоронців у тому, що вони застосовують силу проти мирних громадян", - йдеться в повідомленні.

У МВС Франції тим часом повідомили, що загальна кількість протестуючих в різних районах країни сягнула 244 тисяч. В результаті різних інцидентів постраждали щонайменше 100 осіб. Сутички з поліцією були зафіксовані у Савойї, Бресті, Фіністері. За офіційною інформацією, 58 осіб затримано.

Голова МВС Франції Крістоф Канастер вже попередив протестувальників, що поліції доручено втрутитися в тому випадку, якщо найближчим часом не будуть розблоковані основні автомагістралі.

Як повідомляв УНІАН, акції протесту у Франції почалися після того, як уряд оголосив про намір підняти наступного року податок на дизельне паливо і бензин, що призведе до зростання цін. У Парижі пояснили це рішення викликане боротьбою за охорону навколишнього середовища.

За останній рік ціни на бензин у Франції зросли на 10-15%, передає радіо RFI. Найпопулярніше в країні дизельне паливо подорожчало на 24%, зараз вартість літра часто перевищує 1,6 євро. В середньому по країні вартість літра бензину SP-95 (приблизний аналог АІ-95) і дизельного палива становить 1,48 євро.