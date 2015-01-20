Мер Парижа подасть в суд на Fox News

За її словами, приводом стали висловлювання в ефірі телеканалу про те, що в Парижі є мусульманські райони, в яких людям інших релігій краще не з'являтися. Також наголошується, що ці райони не контролюються владою Парижа, пише Росбалт.

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При цьому дані сюжети були показані після паризьких терактів, в результаті яких загинули 17 людей.

"Я думаю, що ми повинні піти в суд, щоб домогтися того, щоб канал видалив будь-які подібні згадки", - заявила Ідальго.

Раніше телеканал Fox News за один день чотири рази вибачився за некоректні висловлювання журналістів про мусульман.