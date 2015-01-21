У Казахстані несподівано розпочалася перевірка боєготовності сил ППО
09:06, 21 січня 2015Світ
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У Казахстані проводиться перевірка бойової готовності сил протиповітряної оборони.
Була проведена перевірка бойової готовності / ТСН
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Казахстану.
За даними прес-служби, командуючий військами протиповітряної оборони СВО ЗС РК Нуржан Муканов здійснив робочу перевірку військової частини, яка розташована в Аягозському гарнізоні.
"Головною метою планової перевірки є готовність підрозділів виконувати бойові завдання в будь-який час доби, а також оцінка рівня підготовленості особового складу та їх укомплектованість", - заявив Муканов.
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В ході роботи у військовій частині була проведена перевірка готовності особового складу до нового навчального року, а також бойової готовності озброєння і військової техніки.
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