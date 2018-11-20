Путін погрожує США "відповіддю" в разі їхнього виходу з договору про ліквідацію ракет

Про намір США вийти з Договору про РСМД раніше заявив президент США Дональд Трамп.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з керівництвом Міноборони країни, щоб обговорити можливу відповідь Москви на погрози США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Як передає «Радіо Свобода», Путін 19 листопада заявив, що можливий вихід США з договору «не може залишитися і не залишиться без відповіді».

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Він також заявив, що коли США вийшли з іншої важливої угоди з контролю озброєнь у 2002 році – договору про протиракетну оборону, Росія вжила заходів у відповідь.

«Так і було зроблено. Тепер у Росії є гіперзвукова зброя, здатна долати будь-яку систему протиракетної оборони», – цитує Путіна російська державна агенція новин ТАСС.

Про намір США вийти з Договору про РСМД раніше заявив президент США Дональд Трамп. Вашингтон стверджує, що Москва в порушення домовленості створила ракету середньої дальності «Новатор 9М729», здатну завдати удару по країнах НАТО.

Кремль заявив, що відмовлятися від старої угоди без початку переговорів про нову дуже небезпечно.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з дальністю дії від 500 до 5,5 тисяч кілометрів.