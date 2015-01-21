Новий хіт російського ТБ: на Донбасі з пенсіонерів-"ДНРівців" вибивають "дурь" у психлікарнях
В ефірі російського телеканалу емоційний чоловік заявив, що українська армія на Донбасі відловлює пенсіонерів, які підтримують "ДНР".
На російському телебаченні з'явилася чергова "моторошна" байка про "безчинства київської хунти" на Донбасі щодо мирного населення.
Цього разу в ефірі програми емоційний чоловік розповів історію, як у Краматорську українська армія відловлює пенсіонерів, які висловлюються за "ДНР", і відправляють їх до психіатричної лікарні, повідомляє ТСН.ua.
"Її в магазині , за те, що вона висказувала схвальні відгуки на адресу "ДНР", забрали та привезли в краматорську психлікарню, прикували до ліжка і чотири дні щогодини приходили та вибивали "дурь", - розповідає "знайомий" затриманої пенсіонерки.
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"А поруч у палаті були зв'язані люди з Амвросіївки, які поїхали за пенсією, а їх в армію там починають призивати, - продовжує він, - а вони не хочуть. Їх приковують до ліжка та починають виховувати", - у розпачі резюмував гість програми.
Нагадаємо, що раніше путінське ТБ видало чергову брехню про "хунту", яка на Донбасі "ґвалтує пенсіонерів-епілептиків"