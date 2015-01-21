Новий хіт російського ТБ: на Донбасі з пенсіонерів-"ДНРівців" вибивають "дурь" у психлікарнях

На російському телебаченні з'явилася чергова "моторошна" байка про "безчинства київської хунти" на Донбасі щодо мирного населення.

Цього разу в ефірі програми емоційний чоловік розповів історію, як у Краматорську українська армія відловлює пенсіонерів, які висловлюються за "ДНР", і відправляють їх до психіатричної лікарні, повідомляє ТСН.ua.

"Її в магазині , за те, що вона висказувала схвальні відгуки на адресу "ДНР", забрали та привезли в краматорську психлікарню, прикували до ліжка і чотири дні щогодини приходили та вибивали "дурь", - розповідає "знайомий" затриманої пенсіонерки.

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"А поруч у палаті були зв'язані люди з Амвросіївки, які поїхали за пенсією, а їх в армію там починають призивати, - продовжує він, - а вони не хочуть. Їх приковують до ліжка та починають виховувати", - у розпачі резюмував гість програми.

Нагадаємо, що раніше путінське ТБ видало чергову брехню про "хунту", яка на Донбасі "ґвалтує пенсіонерів-епілептиків"