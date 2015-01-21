У Росії може з'явитися православний банкінг

Про це повідомляє Lenta.ru.

Як йдеться в статті, маються на увазі кредитні установи для потреб бізнесу, що працюють, як і в ісламському банкінгу, без позикового відсотка, і це викликало черговий виток дискусії про нові формикредитування в умовах кризи.

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Географія адресатів отця Всеволода широка: Кемеровська, Білгородська і Псковська області, Ставропольський край, Республіка Марій Ел.

Поки жодна з регіональних адміністрацій не визначилася з відповіддю і його термінами.

«Розмов про фінансові інститути з духовною складовою поки не було», - запевнили в апараті губернатора Ставропольського краю. Те ж засвідчили і чиновники в інших регіонах, зазначених главою ВЗЦВ.

У Московському патріархаті (МП) не приховують того, що звернення направлено тим главам регіонів, з якими у Церкві склалися конструктивні відносини.

Всі вони активно жертвують - насамперед у рамках адміністративних повноважень - на богоугодні справи (що не забув відзначити отець Всеволод), або займають гідні місця в різних рейтингах. Політичні старожили з губернаторської «п'ятірки ВЗЦВ» успішно поєднують і те, і інше.