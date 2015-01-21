Росія починає будівництво залізниці в обхід України

Про це повідомив глава "Российских железных дорог" Володимир Якунін, пише Прайм.

У листопаді минулого року Якунін заявляв, що в Росії в стратегії розвитку залізниць "цей обхід завжди був присутній". Тоді уточнювалося, що буде ліквідовано "неспокійну" ділянку шляху в 26 кілометрів, яка розташована на території іншої країни.

"І приступаємо до будівництва обходу території України", - заявив Якунін в інтерв'ю, яке буде опубліковано в "Російській газеті" у четвер.

Він уточнив, що альтернативний шлях "в силу рельєфних та інших обставин буде значно довший". За його словами, в РЖД планують використовувати двоповерхові вагони, що може призвести до зниження вартості проїзду в купе на 30%.

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Як повідомляв в інтерв'ю РИА Новости міністр транспорту РФ Максим Соколов, будівництво залізничного обходу, який дозволить поїзду прямувати на південь Росії, не перетинаючи територію України, буде завершено до 2018 року. Раніше Соколов повідомляв, що з бюджету РФ у 2015 році на проект планується направити 7 мільярдів рублів, у 2016 році - 18,5 мільярда рублів, і в 2017 році - 31,1 мільярда рублів.