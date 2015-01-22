Журналіст: у Росії офіційно створюються штурмові загони

Таку думку висловив російський журналіст Матвій Ганапольський у своїй колонці на сайті видання Московський комсомолець.

"Я вам неприємну річ хочу сказати, тільки ви не ображайтеся. В Росії, вже цілком офіційно, створюються штурмові загони", - написав він.

Те, що рух має протистояти протестам, яких у Росії немає, Ганапольський оцінює як потенційну загрозу для нинішньої влади, на яку та закриває очі.

Читайте такожСенатор РФ розповів про майбутнє "Антимайдану": 10 тисяч активістів, тренувальні табори і лекції у вузах"Пан Саблін (російський сенатор, один із засновників руху - ред.) відверто розповідає, що новий рух буде складатися приблизно з 10 тисяч військових, козаків, спортсменів і байкерів, які мають намір «спостерігати за мітингами опозиції». А в паузах між «спостереженнями» борці з революціонерами мають намір тренуватися в спеціальних таборах і вчити студентів протидіяти «помаранчевим» технологіям. У відповідь - мовчання. Органи правопорядку чують, бачать, що молоді організовують табори, що там будуть проводитися силові тренування й ідеологічні промивання мізків... і мовчать", - пише Ганапольський.

Силовий рух, який "ідеологічно підтримується державою, але позаконституційний по суті і не підпорядковується МВС" і при цьому не має навіть цілі протистояння, є повною аналогією гітлерівських загонів СА, каже журналіст.

"Як назвати силову структуру, яка ідеологічно підтримується державою, але позаконституційна по суті і не підпорядковується МВС? Як назвати структуру, яка оголошує набір молоді, анонсує тренування в таборах, але не має мети протистояння, лише називає цю мету «кольоровими революціями»? Без сумніву, це - штурмовики, як би кому не подобалося це слово", - резюмував він.