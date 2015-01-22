У Британії хочуть заборонити продаж сигарет із логотипом на упаковці
Британський уряд готує до прийняття новий закон про заборону на розміщення на упаковках сигарет логотипів виробників.
Уряд повідомив, що закон буде представлено парламенту до загальних виборів у травні цього року, і в разі прийняття набуде чинності в 2016 році. Про це повідомляє BBC.
Експерти вважають, що цей крок допоможе врятувати тисячі життів.
Міністр громадського здоров'я Джейн Еллісон заявила, виступаючи в палаті громад, що новий закон сприятливо вплине на стан здоров'я населення в цілому, і особливо неповнолітніх.
За її словами, всі наявні дані вказують на позитивні наслідки такого кроку; при цьому вона попередила, що тютюнова галузь буде протидіяти ухваленню цього закону.
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У доповіді про можливі наслідки запровадження стандартних упаковок для тютюнових виробів, підготовленій комісією на чолі з сером Сірілом Чантлером, кажуть, що їх застосування може призвести до істотного скорочення числа курців в країні.
Голосування з цього урядового законопроекту буде проводитися на непартійній основі ще до початку виборчої кампанії в квітні цього року.
Британський фонд легеневих захворювань та інші громадські організації вважають, що новий закон скоротить попит і привабливість сигарет серед молодих людей.
У разі ухвалення закону він буде поширюватися лише на Англію. Уряд сподівається, що влада Уельсу, Північної Ірландії та Шотландії послідують його прикладу.
Міністерство охорони здоров'я в Лондоні, повідомило, що передбачуваний дизайн стандартної упаковки сигарет поки не затверджений. Однак міністерство опублікувало кілька зразків можливої упаковки.
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Вони мають темно-коричневий колір зовні і білий всередині. На упаковці можуть бути тільки попередження про шкоду для здоров'я і назва типу сигарет.
У травні 2016 року набирає чинності європейська директива по тютюновим виробам, яка вимагає від виробників розміщення на упаковках більш великих попереджень про небезпеку для здоров'я, а також забороняє добавку в тютюн ароматизувальних речовин, зокрема, ментолу.