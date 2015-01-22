У Британії хочуть заборонити продаж сигарет із логотипом на упаковці

Уряд повідомив, що закон буде представлено парламенту до загальних виборів у травні цього року, і в разі прийняття набуде чинності в 2016 році. Про це повідомляє BBC.

Експерти вважають, що цей крок допоможе врятувати тисячі життів.

Міністр громадського здоров'я Джейн Еллісон заявила, виступаючи в палаті громад, що новий закон сприятливо вплине на стан здоров'я населення в цілому, і особливо неповнолітніх.

За її словами, всі наявні дані вказують на позитивні наслідки такого кроку; при цьому вона попередила, що тютюнова галузь буде протидіяти ухваленню цього закону.

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У доповіді про можливі наслідки запровадження стандартних упаковок для тютюнових виробів, підготовленій комісією на чолі з сером Сірілом Чантлером, кажуть, що їх застосування може призвести до істотного скорочення числа курців в країні.

Голосування з цього урядового законопроекту буде проводитися на непартійній основі ще до початку виборчої кампанії в квітні цього року.

Британський фонд легеневих захворювань та інші громадські організації вважають, що новий закон скоротить попит і привабливість сигарет серед молодих людей.

У разі ухвалення закону він буде поширюватися лише на Англію. Уряд сподівається, що влада Уельсу, Північної Ірландії та Шотландії послідують його прикладу.

Міністерство охорони здоров'я в Лондоні, повідомило, що передбачуваний дизайн стандартної упаковки сигарет поки не затверджений. Однак міністерство опублікувало кілька зразків можливої упаковки.

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Вони мають темно-коричневий колір зовні і білий всередині. На упаковці можуть бути тільки попередження про шкоду для здоров'я і назва типу сигарет.

У травні 2016 року набирає чинності європейська директива по тютюновим виробам, яка вимагає від виробників розміщення на упаковках більш великих попереджень про небезпеку для здоров'я, а також забороняє добавку в тютюн ароматизувальних речовин, зокрема, ментолу.