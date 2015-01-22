Російська вакцина проти ВІЛ пройшла другу фазу досліджень
21:59, 22 січня 2015Світ
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Російська вакцина проти ВІЛ пройшла другу фазу клінічних досліджень, повідомив прес-секретар Моз Росії Олег Салагай.
Препарати пройшли першу стадію клінічних досліджень / УНІАН
Представник відомства нагадав, що в травні 2014 року в ході Четвертої конференції з ВІЛ/СНІДув Східній Європі та Центральній Азії були розроблені дослідні зразки трьох кандидатных вакцин проти ВІЛ, повідомляє РИА Новости.
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"Всі три препарати до цього моменту пройшли першу стадію клінічних досліджень. Щодо однієї з них завершена друга фаза клінічних досліджень," - повідомив Салагай.
Він також зазначив, що в даний час проводиться аналіз результатів клінічних досліджень, після чого проекти по розробці ефективних вакцинних препаратів проти ВІЛ будуть продовжені.
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