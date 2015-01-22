Російська вакцина проти ВІЛ пройшла другу фазу досліджень

Представник відомства нагадав, що в травні 2014 року в ході Четвертої конференції з ВІЛ/СНІДув Східній Європі та Центральній Азії були розроблені дослідні зразки трьох кандидатных вакцин проти ВІЛ, повідомляє РИА Новости.

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"Всі три препарати до цього моменту пройшли першу стадію клінічних досліджень. Щодо однієї з них завершена друга фаза клінічних досліджень," - повідомив Салагай.

Він також зазначив, що в даний час проводиться аналіз результатів клінічних досліджень, після чого проекти по розробці ефективних вакцинних препаратів проти ВІЛ будуть продовжені.