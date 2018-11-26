МЗС виступає за введення саме біометричного візового режиму з РФ - Клімкін

За словами глави МЗС, щоб розірвати дипломатичні відносини з РФ, необхідно спочатку вирішити, хто буде захищати інтереси 2,5 мільйона українців на території Росії.

Міністерство закордонних справ України виступає за введення саме біометричного візового режиму з Російською Федерацією.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на позачерговому засіданні Верховної Ради.

«Ми маємо прийти не просто до візового режиму, оскільки клеїти етикетки в паспорти громадян країни-агресора немає сенсу, а саме біометричного візового режиму», - сказав він.

За словами Клімкіна, МЗС пропонує також зміни і щодо службових та дипломатичних паспортів стосовно громадян РФ.

«Зараз ми будемо також ініціювати скасування такого режиму і для дипломатичних та службових паспортів з Росією», - зазначив він.

Окрім того міністр зазначив, що дипломатичні відносини з РФ наразі існують лише на папері, але їх розірвати можна лише після того, коли буде вирішено питання, хто захищатиме у такому разі інтереси громадян України в РФ.

«Що стосується дипломатичних відносин з Росією, я завжди казав: нам за визначеннями ці відносини не потрібні і у нас за фактом немає таких відносин. Але ми маємо знайти форму, яким чином і хто буде допомагати і турбуватися про 2,5 млн українців, які ще перебувають в РФ, і робити всю ту роботу, яку роблять наші консули у контексті допомоги політичним в’язням», - зауважив Клімкін.

«Я сподіваюся, ми найближчим часом зможемо запропонувати рішення», - додав глава МЗС.