Константинополь вирішив розпустити архієпархію російських церков в Західній Європі – ЗМІ

У жовтні РПЦ розірвала стосунки зі Вселенським патріархатом.

Вселенський патріархат Константинополя прийняв рішення розпустити архієпархію російських православних церков в Західній Європі.

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Про це повідомляє Orthodoxie.com, посилаючись на інформовані джерела.

Зазначається, що константинопольський Синод ухвалив відповідне рішення за підсумками засідання в Фенері (Стамбул). Вселенський патріархат визнав недійсним відповідний Томос 1999 року.

Стверджується, що скоро буде випущено офіційну заяву з подробицями рішення Константинополя.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

15 жовтня РПЦ розірвала стосунки зі Вселенським патріархатом. Надалі Московський патріархат визнав Константинопольського патріарха розкольником.