77% росіян заявили, що не стануть відстоювати свої інтереси на мітингах - опитування

Більшість росіян (77%) не стануть брати участь у акціях протесту з метою відстоювати свої інтереси. Про це свідчать дані опитування ВЦИОМ, опубліковані на сайті організації, передає LB.ua.

Можливість участі в мітингах допускають для себе лише 16% респондентів.

Тим не менш, експерти ВЦИОМ відзначають, що в країні, починаючи з останнього кварталу 2014 року, зростає кількість людей, які допускають можливість протестних виступів. 27% респондентів вважають, що в їхніх містах і селах можуть початися опозиційні виступи. З серпня 2014 року кількість росіян, які вважають ймовірною протестну активність, зросла на 13%. Тим не менш, 60% респондентів, як і раніше, вважають, що мітинги навряд чи можуть початися в їхньому населеному пункті - у серпні такої точки зору дотримувався 81% респондентів.

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Відповідаючи на запитання, "чому більшість людей в нашій країні сьогодні не беруть участь у протестних мітингах і демонстраціях", 37% відповіли, що через марність акцій. Також від виходу на площі людей, на думку опитаних, зупиняє побоювання застосування сили співробітниками правоохоронних органів (28%), страх виникнення проблем на роботі (26%) і потрапляння за грати (25%). Серед перерахованих причин неучасті росіян у мітингах - зайнятість лише власними проблемами, відсутність інформації про подібні заходи, неприязнь до масових скупчень людей.

В цілому до мітингів росіяни почали ставитися більш негативно, ніж у 2012 році. Зараз "нормальним засобом вирішення актуальних проблем, проявом демократії в країні" акції протесту вважають 23% опитаних (проти 36% у січні 2012 року).

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38% (28% у 2012) бачать у мітингах свідчення системної кризи, ще 30% (22% у 2012 році) вважають, що подібні прояви протесту неприпустимі, оскільки ведуть до розвалу суспільства.

Опитування ВЦИОМ проводилося 10-11 січня. У ньому взяли участь 1600 осіб із 46 регіонів Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.