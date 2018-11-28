Константинополь прокоментував розпуск Архієпископії руських церков у Західній Європі

Рішення відповідає духовним потребам часу та співвідноситься з канонічним правом, підкреслили у Вселенському патріархаті.

Вселенський патріархат Константинополя прокоментував рішення ліквідувати архиєпархію російських православних церков в Західній Європі.

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Як повідомляє «Новое время», посилаючись на повідомлення Вселенського патріархату в Facebook, 27 листопада константинопольський Синод вирішив скасувати патріарший томос 1999 року. Це, як зазначено, відповідає духовним потребам часу і співвідноситься з канонічним правом.

"Історичні обставини, які призвели до створення такої структури після Жовтневої революції 1917 року сильно змінилися... Сьогоднішнє рішення спрямоване на подальше зміцнення зв'язків парафій російської традиції з Материнською церквою Константинопольського патріархату", - зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що Константинополь буде і надалі забезпечувати і гарантувати збереження літургійної та духовної традиції парафій російської традиції в Західній Європі.

Відзначається, що Архиєпархія православних російських церков у Західній Європі з центром у Парижі була створена на основі парафій російських емігрантів після революції 1917 року, в 1931 році включена до складу Вселенського патріархату.

У 1999 році патріарх Варфоломій підтвердив, що архиєпископія перебуває під владою Константинополя. Екзархат має 65 парафій, 11 діючих церков і два монастирі. Основна маса його парафіян зосереджена у Франції.

Раніше повідомлялося, що Вселенський патріархат Константиноополя прийняв рішення розпустити Архиєпархію православних російських церков у Західній Європі.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

15 жовтня РПЦ розірвала стосунки зі Вселенським патріархатом. Надалі Московський патріархат визнав Константинопольського патріарха розкольником.