Генсек НАТО підтвердив зустріч з Лавровим у Мюнхені

Про це він сказав в інтерв'ю інформагенції Reuters під час свого візиту до Косова у п'ятницю, 23 січня, передає Deutsche Welle.

"Я можу підтвердити те, що заявив Лавров кілька днів тому: ми готові зустрітися в кулуарах Мюнхенської конференції", - зазначив Столтенберг.

Деталей щодо порядку денного зустрічі він не повідомив. Мюнхенська конференція з питань безпеки відбудеться 6-8 лютого.

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Окрім того, генсек Північноатлантичного альянсу знову наголосив на "суттєвому збільшенні російських важких озброєнь" на території України. "Ми говоримо про танки, бойові машини, артилерію, системи повітряної оборони", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, 21 січня він заявив, що НАТО вже кілька місяців відстежує активність російських військ і останнім часом в Альянсі відзначають значне збільшення перекидання російської військової техніки на Донбас.