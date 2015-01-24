У Німеччині пояснили, що "зона вільної торгівлі" з Росією - лише ідея, а не пропозиція
Німецький уряд не робив жодних конкретних пропозицій Москві щодо зони вільної торгівлі, уточнили в Берліні. Йдеться лише про готовність обговорювати дану ідею після вирішення конфлікту в Україні.
Про це повідомляє Deutsche Welle, з посиланням на AFP.
Федеральний уряд Німеччини не робив Москві жодної конкретної пропозиції щодо поглиблення економічної співпраці, уточнила заступниця речника німецького уряду Кристіане Віртц у п’ятницю, 23 січня, в Берліні.
"Ідеться не про конкретну пропозицію, а лише про сигнал щодо принципової готовності, про яку йшлося в Давосі", - сказала вона.
За Віртц словами, таку готовність канцлерка часто озвучувала в попередні місяці.
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Як відомо, під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі у четвер, 22 січня, Анґела Меркель припустила можливість створення вільної економічної зони "від Лісабона до Владивостока" за умови врегулювання кризи в Україні.
На підтримку такої ідеї висловився віце-канцлер Німеччини Зиґмар Ґабріель та представники німецької економіки.
Багатьма готовність обговорювати дану ідею була сприйнята як конкретна пропозиція Кремлю. Однак на тому, що ідея про зону вільної торгівлі через конфлікт в Україні - віддалена перспектива, наголосила й сама Меркель у п’ятницю, 23 січня, у Флоренції.
Як зазначила вона на спільній прес-конференції з італійським прем’єром Маттео Ренці, такі переговори "можна уявити", коли просунеться вирішення конфлікту в Україні, зокрема, для початку "потрібно імплементувати мінські домовленості".
"Я можу собі уявити, що в таких переговорах є сенс. Я знаю, що ми, звісно, спершу повинні обговорити це в рамках Європейського Союзу", - наводить слова канцлерки на прес-конференції офіційний сайт глави німецького уряду.