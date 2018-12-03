Спецслужби Чехії назвали Росію головною загрозою безпеки

Чеські спецслужби звинувачують Росію в реалізації на території країни "гібридної стратегії, спрямованої на послаблення НАТО і ЄС".

Дії Росії є головною загрозою для безпеки Чехії - більшою, ніж дії терористичних організацій, організованої злочинності або екстремістських сил в самій країні.

Про це йдеться в річному звіті Служби безпеки та інформації Чехії, опублікованому в понеділок, передає Радіо Свобода.

У звіті, зокрема, наголошується, що російські спецслужби в минулому році здійснили кібератаку на міністерство закордонних справ Чехії.

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Крім кібератак на чеське МЗС, спецслужби Чехії звинувачують Росію в реалізації на території країни "гібридної стратегії, спрямованої на послаблення НАТО і ЄС". Ідеться, крім шпигунства, про прагнення отримати під свій контроль низку ключових підприємств і компаній, а також про організацію інформаційних кампаній в інтересах Москви.

У доповіді знову відзначається непропорційно велика чисельність персоналу російського посольства в Празі. Контррозвідка Чехії переконана, що частина російських дипломатів пов'язана зі спецслужбами.

У документі наведено подробиці кібератаки, організованої, як стверджується, ФСБ і російською військовою розвідкою, при якій хакери отримали доступ до електронної пошти 150 співробітників МЗС.

Чеське видання Respekt вказує на те, що Служба безпеки та інформації не вперше називає дії Росії загрозою, однак вперше робить це настільки відкрито і на конкретних прикладах.

У звіті також ідеться про зростаючу активність китайських спецслужб на території країни.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек в інтерв'ю Чеському Радіо заявив, що Росія становить небезпеку для Чехії і Євросоюзу. За його словами, РФ стає все більш асертивною - «поширює дезінформацію і користується гібридними загрозами».