Сьогодні по всьому світу відбудуться акції з вимогою до Кремля звільнити Савченко

Сьогодні по всьому світу відбудуться акції на підтримку української льотчиці Надії Савченко. Акції приурочили до засідання ПАРЄ, в якому вона також повинна була брати участь як член української делегації, повідомляє ТСН.ua.

Зараз під російським посольством у Києві збираються люди, які вимагають звільнити Савченко й решту політв'язнів, які утримуються Росією, - кінорежисера Олега Сенцова, кримського політв'язня Олександра Кольченка.

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Люди хочуть роз'яснень, за що їх тримають у Росії й чому не відпускають.

Акція - мирна, ніякої політичної символіки тут не передбачається. Лише фотографії політв'язнів. Це перша акція, яка сьогодні проходить у Києві на підтримку Савченко. Анонсовано ще кілька. Зокрема, о 18:00 на Майдані Незалежності планується масштабна акція FreeSavchenko. Вона відбудеться в рамках міжнародної акції на підтримку української льотчиці - мають приєднатися декілька міст світу.

Проходять вони саме сьогодні - в день засідання Парламентської Асамблеї Ради Європи, де Надія Савченко як депутат повинна була представляти Україну.

У ПАРЄ неодноразово зверталися до Кремля із закликом звільнити льотчицю. Але відповідь була завжди негативною. Минулими вихідними в Держдумі РФ назвали єдину умову звільнення Савченко: відпустять, якщо суд не доведе її провину.

За сім місяців, які Савченко перебуває в російському СІЗО, її провину так і не довели. Її адвокат Марк Фейгін напередодні виклав у соцмережі листа, якого написав президенту Росії Володимиру Путіну через винятковість ситуації. У ньому він також закликає відпустити Савченко, оскільки суди наполегливо не хочуть бачити доведені ним факти невинуватості, за цей час вона схудла на 15 кілограмів, зазначає ТСН.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів.

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27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко й залишив її під вартою. Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації й міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко та делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.