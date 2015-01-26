Українці під стінами Білого дому вимагали від Обами надати Україні військову допомогу (фото, відео)

Українці у Вашингтоні зібралися під стінами Білого дому із закликом до президента США Барака Обами надати Україні військову допомогу та посилити санкції проти Росії.

Як повідомляє VIDIA, спочатку мітинг був запланований як частина всесвітньої акції на підтримку незаконно позбавленої волі владою Росії української льотчиці та народного депутата Надії Савченко. Однак, з огляду на події в Україні останніх днів, українці вирішили також звернутися до влади США з вимогою негайно розпочати виконання «Акту на підтримку свободи в Україні», що передбачає розширення підтримки України у протистоянні з Росією.

«Офіцер української армії, військовополонений, член українського парламенту Надія Савченко голодує від 13 грудня минулого року, заявивши, що жодних інших засобів боротьби з несправедливістю по відношенню до неї вона не має», - нагадали організатори акції #FreeSavchenko у Вашингтоні.

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«З точки зору останніх сумних подій на лінії фронту у східній Україні, цей мітинг буде найперше адресований уряду США. Ми хочемо подякувати за прийняття закону про підтримку свободи в Україні і наполягаємо на його терміновій реалізації», - заявили активісти.

«Російські війська не знають кордонів. Вони ігнорують угоду про припинення вогню і масово атакують, заходячи на суверенні українські території, - наголосили організатори акції. - Занадто багато життів уже втрачено. Немає більше часу чекати. Діяти необхідно зараз. Страждає не тільки Україна. Цілий світ знаходиться у небезпеці. Путін є глобальною загрозою. Путіна необхідно зупинити вже зараз».

За словами журналістки Мирослави Гонгадзе, цього разу людей під Білий дім прийшло ще більше, ніж раніше – на демонстрації через обстріл мирних жителів в автобусі під Волновахою.