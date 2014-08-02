Сенатори США закликали Обаму надати Україні військову допомогу

Сенатор-республіканець Роб Портман і сенатор-демократ Бен Кардін закликали адміністрацію президента США Барака Обами надати Україні необхідну військову допомогу.

Про це йдеться в заяві сенаторів, адресованій Обамі, передає радіо «Свобода».

«Хоч політична і економічна підтримка є життєво необхідною, але досягнення поставленої мети буде неможливим, якщо українські військові не зможуть відновити закон і порядок, а також стримати майбутню агресію. Ми зобов'язані надати українцям військову допомогу, щоб вони змогли виконати обіцянки Майдану», - сказано в заяві Портмана.

«Ми продовжуватимемо підтримувати українців у той час, коли вони долають цей виклик», - зазначив Кардін.

Портман і Кардін відвідували Майдан у Києві під час масових протестів на початку цього року, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова комітету Сенату США з питань збройних сил Карл Левін закликав надати Україні військову допомогу у вигляді зброї смертельної дії.

28 липня міністр оборони України Валерій Гелетей під час телефонної розмови з міністром оборони США Чаком Гейгелом попросив Сполучені Штати надати «додаткову підтримку безпеки».

Раніше США вирішили надати Україні 33 млн. доларів військової допомоги (зброя несмертельної дії). Проте поки що не погоджувалися надати зброю смертельної дії.

Довідка УНІАН. З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу.

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З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. У липні українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській області. При цьому військові продовжують вести операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.