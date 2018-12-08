В Італії на реп-концерті сталася тиснява: шестеро загиблих, понад сто постраждалих (фото, відео)

Серед загиблих - п'ятеро неповнолітніх і мама одного з них.

В одному з нічних клубів італійського міста Анкона на концерті італійського реп-виконавця невідомі розпилили речовину з їдким запахом, у результаті чого серед відвідувачів почалася паніка і тиснява.

В результаті тисняви шестеро людей загинули: п'ятеро неповнолітніх і мама одного з них, повідомляє Repubblica.

Також 120 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. 12 осіб перебувають у важкому стані.

На місце події прибув мер міста. Також на допомогу рятувальникам направлені бригади із сусідніх міст.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні на станції метро Repubblica в Римі фанати російського футбольного клубу ЦСКА, які приїхали на матч Ліги чемпіонів УЄФА з римським клубом "Рома", стрибаючи на ескалаторі, викликали його поломку. Сходинки ескалотора почали рухатися з великою швидкістю, в результаті чого в лікарні було госпіталізовано 24 особи, серед яких також італійці та українці. Одній людині частково ампутували стопу.