"Рвані рани і удари": стало відомо, які травми отримали українці на "шаленому" ескалаторі в Римі

Громадяни України, які постраждали в результаті аварії ескалатора в римському метро, приїхали з України підтримати російську команду.

Громадяни України, які постраждали під час аварії ескалатора в Римі, вже повертаються додому.

Про це "Українській правді" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Зараз усі постраждалі громадяни України виписані з лікарні. У них рвані рани та забої. Один громадянин вже залишив територію Італії рейсом Рим – Варшава", - сказав він.

Решта троє українців вже придбали квитки на рейс Рим – Київ.

"Зараз вони чекають вильоту з аеропорту", - сказав Погорільців, додавши, що вони відлітають в ті ж дати і час, які і планували з самого початку.

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Він не зміг уточнити, чи є ці громадяни України жителями України або вони жителі Росії.

"Поки не було необхідності це з'ясовувати. Вони громадяни України, ми захищаємо їхні права. Відомо тільки, що вони є членами українського фан-клубу ЦСКА", - підсумував Погорільців.

Також повідомляється, що громадяни України, які постраждали в результаті аварії ескалатора в римському метро, приїхали з України підтримати російську команду.

Про це "Європейської правді" стало відомо від посла України в італійській республіці Євгена Перелигіна і з власних джерел.

"Виявляється, що і в Україні ще є фанати московського клубу, які супроводжують ЦСКА в Лізі чемпіонів", - підкреслив дипломат, зазначивши, що потерпілими виявилися фани, які прилетіли з України спеціально підтримати команду.

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Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня в римському метро обрушився ескалатор: постраждали десятки російських футбольних фанатів.