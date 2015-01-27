Путін заявив, що основний тягар у боротьбі з нацизмом виніс на своїх плечах саме російський народ

Президент РФ Володимир Путін, заявляє, що «основний тягар на своїх плечах у боротьбі з нацизмом виніс російський народ».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході відвідин Єврейського музею і центру толерантності.

«Звичайно, основний тягар на своїх плечах у боротьбі з нацизмом виніс російський народ. 70 відсотків від всіх бійців і офіцерів Червоної армії – це російські люди, і основні жертви на вівтар перемоги приніс російський народ», - заявив Путін.

Разом з тим він зазначив, що величезний вклад у перемогу над ворогом внесли громадяни Радянського союзу єврейської національності. Більш як півмільйона євреїв воювали в Червоній армії, понад 40 тисяч – билися в партизанських загонах. Практично кожен третій пішов на фронт добровольцем. І майже 200 тисяч загинули в боях за Вітчизну, додав він.

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Водночас президент РФ заявив, що героїзм представників всіх національностей, готовність до самопожертвування назавжди залишаться «у вдячній пам'яті народів Росії».

При цьому Путін заявив, що історія показала, що там, де людям вбивають в голову ідеї про національну і расову перевагу, сіють насіння ненависті до інших народів, знищують і знущаються над традиційними цінностями людей, там на зміну цивілізації швидко і неминуче приходить справжнє варварство, а мир змінювався жорстокими конфліктами, війнами і агресією».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 січня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що мільйони українців разом з іншими народами боролися з нацизмом, і заявив про неприпустимість перегляду історії, зокрема результатів Другої світової війни.

«Неприпустимим є ревізіонізм Другої світової війни і заяви про те, що Росія і без України перемогла б у Великій Вітчизняній війні і Другій світовій війні, - сказав Яценюк. – Мільйони українців пліч-о-пліч з іншими народами боролися з нацизмом, і ми вимагаємо поважати історію і тих, хто знищив чуму в Європі».

Путін у грудні 2010 року заявляв, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якщо б Україна не входила до складу Радянського союзу. Зокрема, відповідаючи на запитання одного з росіян під час спілкування в прямому ефірі, він сказав: «Тепер з приводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми країна переможців».

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Довідка УНІАН. 27 січня 2015 року минає 70 років з дня звільнення в'язнів табору смерті «Аушвіц» в Освенціму, де за короткий час було знищено близько двох мільйонів осіб, велику частину з яких складали євреї. Цей день за рішенням ООН відзначається як Міжнародний день Голокосту – день пам'яті про чорну сторінку в історії людства і в історії єврейського народу, більше третини якого було знищено в роки Другої світової війни.