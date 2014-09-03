Обама порівняв російську агресію з нацизмом і пообіцяв, що РФ заплатить за свої дії

Президент США Барак Обама провів паралелі між нинішньою агресією Росії щодо України з діями нацистів перед Другою світовою війною.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом Естонії Тоомасом Ільвесом у Талліні у середу, передає Українська правда.

"Те, що ми бачимо – це агресія, яка звертається до націоналістичних почуттів, що історично було дуже небезпечно у Європі", – сказав він.

Обама також заявив, що в зв’язку з цим у Європі, зокрема – в Естонії буде посилена присутність військ НАТО, будуть проведені додаткові військові навчання.

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За його словами, Росія заплатить важку плату за свою агресію. Він нагадав, що вона вже зазнає серйозних економічних втрат і це продовжиться і надалі.

При цьому він пообіцяв суттєву економічну підтримку Україні, в тому числі щодо проведення радикальних реформ і подолання наслідків військового конфлікту на сході.

Президент США також заявив, що зараз наступив новий світовий порядок у плані безпеки і це буде відображено під час саміту НАТО в Уельсі 4 – 5 вересня. Він також заявив, що на цьому саміті Україна може отримати статус особливого партнера НАТО.

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У свою чергу президент Естонії заявив, що угода між НАТО та Росією, яка наразі заморожена, буде змінена.

"Треба називати все своїми іменами. Це – російська агресія", – сказав Ільвес.

Він додав, що НАТО і Європа збільшать підтримку Україні, в тому числі політичну, економічну і гуманітарну. За його словами, важко поранених українських солдат лікуватимуть в західних клініках.

Ільвес також припустив, що в період, який залишився до парламентських виборів в Україні, Росія робитиме все, щоб дестабілізувати ситуацію в країні ще більше і намагатиметься зірвати голосування.