Аварія швидкісного потяга в Анкарі: кількість загиблих і поранених зросла (фото, відео)

В результаті аварії загинули троє машиністів та п’ять пасажирів.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi https://t.co/AOUVckpSYA 'Tüm birimler seferber edilsin' pic.twitter.com/lmWXzvFlLf — CNN TÜRK (@cnnturk) 13 декабря 2018 г.

Внаслідок аварії швидкісного потяга в Анкарі за останніми даними загинуло дев'ятеро людей, ще 48 пасажирів потрапили до лікарень.

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Як повідомляє CNN Turk, міністр транспорту Туреччини розповів, що в результаті аварії загинуло троє машиністів та п’ять пасажирів, ще один пасажир помер пізніше у лікарні від отриманих травм.

Міністр повідомив, що аварія сталася о 6:36: швидкісний поїзд, що відправився з Анкари до міста Конья, зійшов з рейок, зіткнувшись з маневровим локомотивом.

Після зіткнення два вагони зійшли з рейок і врізалися в надземний пішохідний перехід, який від удару був частково зруйнований, а уламки попадали на вагони.